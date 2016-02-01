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    США выделяют 10 млн. долларов на укрепление границы Грузии с Арменией

    Соглашение подписали в Тбилиси пограничная полиция Грузии и агентство по сокращению военных угроз США

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Вашингтон направляет средства в размере 10 млн. долларов на укрепление грузино-армянской границы.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.RU, об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

    Соглашение подписали в Тбилиси пограничная полиция Грузии и агентство по сокращению военных угроз США.

    Договоренность предусматривает оснащение границы дополнительными вышками, камерами ночного видения и другой техникой. Первостепенной задачей станет укрепление пограничных секторов "Касумло" и "Кеда".

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