США выделяют 10 млн. долларов на укрепление границы Грузии с Арменией

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Вашингтон направляет средства в размере 10 млн. долларов на укрепление грузино-армянской границы.

Как передает Report со ссылкой на Газета.RU, об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

Соглашение подписали в Тбилиси пограничная полиция Грузии и агентство по сокращению военных угроз США.

Договоренность предусматривает оснащение границы дополнительными вышками, камерами ночного видения и другой техникой. Первостепенной задачей станет укрепление пограничных секторов "Касумло" и "Кеда".