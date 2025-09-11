Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    США выделят Армении первый транш на $145 млн для реализации TRIPP

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 22:12
    Соединенные Штаты намерены выделить Армении помощь на $145 млн для реализации инициативы "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP -  42 км-участок Зангезурского коридора, которая пройдет по армянской территории).

    Как передает Report, об этом заявил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване.

    "В сотрудничестве с Конгрессом мы планируем предоставить Армении $145 млн. Это первый транш финансирования в рамках инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" и связанных с ней соглашений, достигнутых 8 августа", - сказал Хенрехен.

    По его словам, средства будут направлены на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и обеспечение трансграничной безопасности.

    США Армения TRIPP Зангезурский коридор "Маршрут Трампа"
    Лента новостей