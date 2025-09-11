İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    ABŞ TRIPP üçün Ermənistana birinci tranş olaraq 145 milyon dollar ayıracaq

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 22:35
    ABŞ TRIPP üçün Ermənistana birinci tranş olaraq 145 milyon dollar ayıracaq

    ABŞ TRIPP (Tramp marşrutu) layihəsinin həyata keçirilməsi üçün Ermənistana 145 milyon dollar yardım ayırmaq niyyətindədir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Bürosunun direktoru Brendan Henrehen İrəvanda Ermənistanın baş nazirinin müavini Mher Qriqoryanla görüşündə deyib.

    "Konqreslə əməkdaşlıq çərçivəsində biz Ermənistana 145 milyon dollar verməyi planlaşdırırıq. Bu, Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu təşəbbüsü və avqustun 8-də əldə olunmuş müvafiq razılaşmalar çərçivəsində maliyyənin ilk tranşıdır", - Henrehen bildirib.

    Onun sözlərinə görə, vəsait ticarət, infrastruktur, kritik mineral ehtiyatların tədarük zəncirləri və transsərhəd təhlükəsizliyin təmin edilməsinə investisiyaların dəstəklənməsi üçün istifadə olunacaq.

    Tramp marşrutu TRIPP ABŞ
    США выделят Армении первый транш на $145 млн для реализации TRIPP

    Son xəbərlər

    22:57

    Makron: Polşaya üç "Rafale" qırıcı təyyarəsi göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    22:35

    ABŞ TRIPP üçün Ermənistana birinci tranş olaraq 145 milyon dollar ayıracaq

    Region
    22:32
    Foto
    Video

    Zelenski Kiyevdə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kelloqla görüşüb

    Digər ölkələr
    22:24

    Ordubadın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    22:22

    Vaaqn Xaçaturyan: Rusiya artıq Ermənistanı "kiçik qardaş" kimi qəbul etmir

    Region
    22:16

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" üzvünün zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:00

    ABŞ-nin keçmiş senatoru Menendesin erməni arvadı dörd il yarım həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    21:43

    Siyarto: Rubio məni əmin etdi ki, Tramp təslim olmayacaq

    Digər ölkələr
    21:39

    ABŞ Energetika Nazirliyi: Aİ Rusiyanın LNG-sini Amerikanınkı ilə əvəz etməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti