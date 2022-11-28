США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды малого диаметра

Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России.

Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам одного из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, "речь идет о большом количестве по низкой цене". После окончания операции США в Афганистане "осталось много снарядов". Они могут быть использованы в Украине, когда "запасы вооружения снижаются". Такие снаряды позволят Киеву "нанести удары в тыл России".

Данные снаряды могут быть доставлены в Украину, по данным Reuters, уже весной 2023 года. Их разработка и производство начались в 2019 году концерном Boeing совместно со шведской аэрокосмической компанией Saab AB.