О нас

США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды малого диаметра

США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды малого диаметра Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России.
В регионе
28 ноября 2022 г. 11:29
США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды малого диаметра

Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам одного из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, "речь идет о большом количестве по низкой цене". После окончания операции США в Афганистане "осталось много снарядов". Они могут быть использованы в Украине, когда "запасы вооружения снижаются". Такие снаряды позволят Киеву "нанести удары в тыл России".

Данные снаряды могут быть доставлены в Украину, по данным Reuters, уже весной 2023 года. Их разработка и производство начались в 2019 году концерном Boeing совместно со шведской аэрокосмической компанией Saab AB.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi