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США направят другим странам 80 млн доз вакцин от коронавируса

США направят другим странам 80 млн доз вакцин от коронавируса Соединенные Штаты к концу июня направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.
В регионе
17 мая 2021 г. 20:56
США направят другим странам 80 млн доз вакцин от коронавируса
Джен Псаки

Соединенные Штаты к концу июня направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент [США Джо Байден] объявит, что США направят 20 млн доз вакцин странам, борющимся с пандемией, к концу июня. Это дополнение к дозам вакцины AstraZeneca, [которые будут поставлены] за границу в течение мая-июня. 60 млн доз, - сказала она. - В общей сложности это 80 млн доз".

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