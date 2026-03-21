Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    США и Израиль ударили по иранскому атомному объекту в Натанзе

    В регионе
    • 21 марта, 2026
    • 13:14
    США и Израиль ударили по иранскому атомному объекту в Натанзе

    США и Израиль нанесли удар по иранскому атомному объекту в городе Натанзе.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, информацию подтвердили в Организации по атомной энергии Ирана.

    Согласно информации, удар был нанесен сегодня утром, утечек радиоактивных материалов в результате удара не зафиксировано.

    "Нападение на предприятие в Натанзе является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. В результате принятых мер предосторожности атака на Натанз не привела к утечке радиоактивных материалов", - отметили в ведомстве.

    ABŞ və İsrail İranın Natanzdakı atom obyektinə zərbə endirib
    Последние новости

    13:19

    МВД: За минувшие сутки найдены 9 пропавших без вести

    Происшествия
    13:14

    США и Израиль ударили по иранскому атомному объекту в Натанзе

    В регионе
    13:10

    В Иране сообщили о задержании предполагаемых агентов "Моссада"

    Другие страны
    13:05

    Токаев: Саммит ОТГ пройдет в мае в Туркестане

    В регионе
    13:02

    СМИ: Замкомандующего "Басидж" Эсмаили был убит 17 марта

    Другие страны
    12:41

    Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадки

    Экология
    12:31

    Штаб разведки Ирака атакован дронами в Багдаде

    Другие страны
    12:25

    Италия увеличила прямые инвестиции в экономику Азербайджана более чем втрое

    Финансы
    12:20

    Удар РФ по Донецкой области Украины: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей