США и Израиль ударили по иранскому атомному объекту в Натанзе
В регионе
- 21 марта, 2026
- 13:14
США и Израиль нанесли удар по иранскому атомному объекту в городе Натанзе.
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, информацию подтвердили в Организации по атомной энергии Ирана.
Согласно информации, удар был нанесен сегодня утром, утечек радиоактивных материалов в результате удара не зафиксировано.
"Нападение на предприятие в Натанзе является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. В результате принятых мер предосторожности атака на Натанз не привела к утечке радиоактивных материалов", - отметили в ведомстве.
13:19
МВД: За минувшие сутки найдены 9 пропавших без вестиПроисшествия
13:14
США и Израиль ударили по иранскому атомному объекту в НатанзеВ регионе
13:10
В Иране сообщили о задержании предполагаемых агентов "Моссада"Другие страны
13:05
Токаев: Саммит ОТГ пройдет в мае в ТуркестанеВ регионе
13:02
СМИ: Замкомандующего "Басидж" Эсмаили был убит 17 мартаДругие страны
12:41
Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадкиЭкология
12:31
Штаб разведки Ирака атакован дронами в БагдадеДругие страны
12:25
Италия увеличила прямые инвестиции в экономику Азербайджана более чем втроеФинансы
12:20