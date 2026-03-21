США и Израиль ударили по иранскому атомному объекту в Натанзе

США и Израиль нанесли удар по иранскому атомному объекту в городе Натанзе.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, информацию подтвердили в Организации по атомной энергии Ирана.

Согласно информации, удар был нанесен сегодня утром, утечек радиоактивных материалов в результате удара не зафиксировано.

"Нападение на предприятие в Натанзе является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. В результате принятых мер предосторожности атака на Натанз не привела к утечке радиоактивных материалов", - отметили в ведомстве.