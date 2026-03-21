ABŞ və İsrail İranın Natanzdakı atom obyektinə zərbə endirib
Region
- 21 mart, 2026
- 13:17
ABŞ və İsrail İranın Natanz şəhərindəki atom obyektinə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
"Natanzdakı İran obyektinə endirilən zərbə nəticəsində radioaktiv materialların sızması qeydə alınmayıb", - məlumatda bildirilib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
13:17
ABŞ və İsrail İranın Natanzdakı atom obyektinə zərbə endiribRegion
13:11
Mayda Türküstanda TDT sammiti keçiriləcəkRegion
13:01
Coy-Lens Mikels və Umarali Raxmonaliyev milli komandaya dəvət alıblarFutbol
12:56
İtkin düşən 9 nəfər ötən gün tapılıbHadisə
12:41
Ağdaş və Qəbələnin bəzi ərazilərində qaz kəsilibEnergetika
12:36
İraqın Bağdadda kəşfiyyat qərargahına dronlarla hücum edilibDigər ölkələr
12:27
Rusiya Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:27
Sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:23