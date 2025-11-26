Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Спикер парламента Армении выразил готовность посетить Азербайджан

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 14:00
    Спикер парламента Армении выразил готовность посетить Азербайджан

    Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выразил готовность поехать в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Симонян сказал журналистам в парламенте.

    "Я готов в удобный момент поехать в Азербайджан. Намерен пригласить свою коллегу (Сахибу Гафарову - ред.) в Армению в каком-либо формате", - сказал Симонян.

    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram
    Armenian parliament speaker says ready to visit Azerbaijan

    Лента новостей