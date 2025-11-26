Спикер парламента Армении выразил готовность посетить Азербайджан
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 14:00
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выразил готовность поехать в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Симонян сказал журналистам в парламенте.
"Я готов в удобный момент поехать в Азербайджан. Намерен пригласить свою коллегу (Сахибу Гафарову - ред.) в Армению в каком-либо формате", - сказал Симонян.
