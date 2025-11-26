Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram
Region
26 noyabr, 2025
- 14:05
Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan Azərbaycana səfər etməyə hazır olduğunu bildirib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bunu parlamentdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Mən uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram. Həmkarımı (Sahibə Qafarovanı - red.) hər hansı bir formatda Ermənistana dəvət etmək niyyətindəyəm", - A.Simonyan bildirib.
