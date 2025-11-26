İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram

Region

• 26 noyabr, 2025

• 14:05

    Region
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:05
    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram

    Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan Azərbaycana səfər etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bunu parlamentdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Mən uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram. Həmkarımı (Sahibə Qafarovanı - red.) hər hansı bir formatda Ermənistana dəvət etmək niyyətindəyəm", - A.Simonyan bildirib.

    Alen Simonyan Azərbaycan səfər
    Спикер парламента Армении выразил готовность посетить Азербайджан
    Armenian parliament speaker says ready to visit Azerbaijan

