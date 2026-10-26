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    Ramil Həsənlə Dövlət Baxçalı Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin əhəmiyyətini vurğulayıblar

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 18:46
    Ramil Həsənlə Dövlət Baxçalı Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin əhəmiyyətini vurğulayıblar

    Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi Ramil Həsən bu ölkənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalı ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a TÜRKPA-dan məlumat verilib.

    Görüşdə türk dövlətləri arasında çoxtərəfli münasibətlərin inkişafı, Azərbaycan və Türkiyə arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq əlaqələri, bu istiqamətdə indiyədək atılmış mühüm və tarixi addımlar, eləcə də gələcək əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Həmçinin Azərbaycan və Türkiyənin Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində və türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsində aparıcı rol oynadığı, digər qardaş dövlətlər üçün nümunə və ilham mənbəyi olduğu vurğulanıb, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən güclü dövlətçilik siyasətinin Türkiyə tərəfindən hərtərəfli dəstəkləndiyi qeyd edilib.

    Görüş zamanı TÜRKPA-nın 15-ci plenar iclasının uğurla başa çatması və Assambleyanın 2027-ci il üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət istiqamətləri də müzakirə olunub. Türk dövlətlərinin birliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm platforma olan TÜRKPA-nın parlament diplomatiyası vasitəsilə həyata keçirəcəyi təşəbbüslər, qardaş dövlətlər arasında sıx əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və birgə layihələrin reallaşdırılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Dövlət Baxçalı öz növbəsində, Azərbaycana və bütövlükdə türk dünyasına dəstəyini bir daha ifadə edib.

    O, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin davamlı inkişafının vacibliyini vurğulayaraq, hər iki dövlətin müstəqil, güclü və qüdrətli ölkələr kimi inkişafının davam etdirməsinin bütün türk dünyası üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını və digər qardaş dövlətlər üçün örnək olduğunu bildirib.

    R. Həsən türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının daha da gücləndirilməsinə göstərdiyi dəstəyə, eləcə də iki ölkənin dövlət başçıları tərəfindən həyata keçirilən strateji siyasətə verdiyi yüksək dəstəyə görə Dövlət Baxçalıya təşəkkürünü bildirib.

    Baş katib TÜRKPA-nın bundan sonra da qardaş dövlətlər arasında müstəqil, güclü siyasətin həyata keçirilməsində parlament diplomatiyasının imkanlarından səmərəli istifadə olunması və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlığın daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səylərini davam etdirəcəyini vurğulayıb.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ramil Həsən Dövlət Baxçalı Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Türk dünyası Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA)
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    Рамиль Гасан и Девлет Бахчели обсудили планы ТЮРКПА на 2027 год
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