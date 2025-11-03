Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 19:56
    Спикер парламента Армении выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах

    Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян (партия "Гражданский договор") будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он уведомил о выдвижении своей кандидатуры для включения в общегосударственный пропорциональный список партии на предстоящих парламентских выборах 2026 года.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 года.

