    Ermənistan parlamentinin sədri seçkilərdə namizədliyini açıqlayıb

    Ermənistan parlamentinin sədri seçkilərdə namizədliyini açıqlayıb

    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan ("Vətəndaş Müqaviləsi" Partiyası) qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak edəcək.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, 2026-cı il parlament seçkilərində partiyanın proporsional siyahısına daxil olmaq üçün namizədliyini açıqlayıb.

    Bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2026-cı il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətini açıqlamışdı.

    Спикер парламента Армении выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах

