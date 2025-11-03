Ermənistan parlamentinin sədri seçkilərdə namizədliyini açıqlayıb
Region
- 03 noyabr, 2025
- 20:11
Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan ("Vətəndaş Müqaviləsi" Partiyası) qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak edəcək.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, 2026-cı il parlament seçkilərində partiyanın proporsional siyahısına daxil olmaq üçün namizədliyini açıqlayıb.
Bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2026-cı il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətini açıqlamışdı.
Son xəbərlər
21:10
Zelenski: Pokrovsk istiqamətində gərgin döyüşlər gedirDigər ölkələr
20:59
İspaniya klubu yayda baş məşqçisi ilə yollarını ayırmağı düşünürFutbol
20:55
Britaniyada ilk dəfə 11 gün ərzində qanunsuz miqrasiya qeydə alınmayıbDigər ölkələr
20:37
Foto
Binəqədidə "Zəfərin qəhrəmanları: şəhidlər və qazilər" mövzusu müzakirə olunubDaxili siyasət
20:37
II Qareginin qardaşı oğlu həbs edilib - YENİLƏNİB-2Region
20:35
XİN: UNESCO-nun dekabrın 15-ni Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü elan etməsini alqışlayırıqXarici siyasət
20:32
Ermənistanın keçmiş meri çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunurRegion
20:11
Ermənistan parlamentinin sədri seçkilərdə namizədliyini açıqlayıbRegion
20:04
Foto