Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

Спикер парламента Армении Ален Симонян исключил проведение внеочередных выборов в стране.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе брифинга.

Он отметил, что впервые услышал подобные предложения лишь недавно от одного из оппозиционных деятелей.

"Представьте себе: прошло четыре с половиной года, до плановых выборов остается всего восемь месяцев, и только сейчас оппозиция заговорила о внеочередных выборах", - подчеркнул Симонян.

По его словам, причина проста - оппозиция не готова к такому шагу, поскольку "все ее представители прекрасно понимают, что проиграют и не смогут пройти в парламент".

Говоря о правящей партии "Гражданский договор", спикер выразил уверенность, что на предстоящих выборах она получит от граждан "не просто 50% плюс один голос, а значительно больше, чем в 2021 году, особенно после подписания вашингтонских договорённостей 8 августа".