İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Ermənistan parlamentinin spikeri növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini istisna edib

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:26
    Ermənistan parlamentinin spikeri növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini istisna edib

    Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan ölkədə növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini istisna edib.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, o bu barədə brifinq zamanı bildirib.

    Spiker qeyd edib ki, belə təklifləri ilk dəfə yalnız bu yaxınlarda müxalifət xadimlərindən birindən eşidib.

    "Təsəvvür edin, dörd il yarım keçib, seçkilərə cəmi səkkiz ay qalıb və müxalifət yalnız indi növbədənkənar seçkilər barədə danışmağa başlayıb", - A.Simonyan vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, səbəb sadədir - müxalifət belə bir addıma hazır deyil: "Çünki onun bütün nümayəndələri yaxşı başa düşürlər ki, məğlub olacaqlar və parlamentə keçə bilməyəcəklər".

    Ermənistan Alen Simonyan Seçkilər
    Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

    Son xəbərlər

    17:46
    Foto

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıb

    Xarici siyasət
    17:45

    Netanyahu İrana qarşı sanksiyaların dərhal bərpa olunmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    ADB Hövsan stansiyasının modernizasiyasına özəl sektorun cəlb olunmasını tövsiyə edir

    İnfrastruktur
    17:43

    BMT tribunasında Zəfər çıxışı - Azərbaycanın dünya siyasətində artan rolunun təsdiqi - ŞƏRH

    Analitika
    17:42
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində Anım Gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir keçirilib

    Biznes
    17:41

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    17:39

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"

    Fərdi
    17:36

    Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar

    Digər ölkələr
    17:35
    Foto

    Litvanın Bakıdakı səfirliyində Avropa Dilləri Günü qeyd edilib

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti