    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 16:31
    Спикер парламента Армении в начале февраля посетит Россию

    Спикер парламента Армении Ален Симонян 5-6 февраля этого года посетит Россию.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента.

    Отмечается, что этот вопрос был затронут в ходе телефонного переговора Симоняна с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

    В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с организацией визита, а также повестка двусторонних отношений.

