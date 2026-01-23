Спикер парламента Армении в начале февраля посетит Россию

Спикер парламента Армении Ален Симонян 5-6 февраля этого года посетит Россию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Отмечается, что этот вопрос был затронут в ходе телефонного переговора Симоняна с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с организацией визита, а также повестка двусторонних отношений.