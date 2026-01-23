İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Alen Simonyan Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:37
    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan fevralın 5-6-da Rusiyaya səfər edəcək.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, bu məsələ Simonyanın Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə telefon danışığı zamanı müzakirə olunub.

    Danışıq zamanı səfərin təşkili ilə bağlı məsələlər, həmçinin ikitərəfli münasibətlərin gündəliyi müzakirə edilib.

    Спикер парламента Армении в начале февраля посетит Россию

