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    Спецслужбы тюркоязычных стран намерены cовместно бороться с терроризмом

    Стороны договорились активно обмениваться информацией, опытом и применять самые современные методы борьбы с терроризмом

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Спецслужбы тюркоязычных стран намерены вместе бороться с терроризмом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на khabar.kz, об этом было заявлено по итогам 19-ого заседании спецслужб тюркоязычных стран.

    Стороны договорились активно обмениваться информацией, опытом и применять самые современные методы борьбы с терроризмом.

    По словам, главы КНБ Казахстана Карима Масимова, встреча  состоялась на фоне непростой международной обстановки: "Терроризм продолжает свою экспансию. Расширяется география террористических атак, меняются тактика и методы действия террористов. Под прикрытием ИГИЛ и других группировок продолжают вовлекаться новые рекруты, в том числе граждане стран-участниц конференции, изыскиваются дополнительные источники финансирования. Эти процессы оказывают прямое влияние на состояние международной и региональной безопасности, а также политической стабильности наших государств".

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