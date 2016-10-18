Спецслужбы тюркоязычных стран намерены cовместно бороться с терроризмом

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Спецслужбы тюркоязычных стран намерены вместе бороться с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на khabar.kz, об этом было заявлено по итогам 19-ого заседании спецслужб тюркоязычных стран.

Стороны договорились активно обмениваться информацией, опытом и применять самые современные методы борьбы с терроризмом.

По словам, главы КНБ Казахстана Карима Масимова, встреча состоялась на фоне непростой международной обстановки: "Терроризм продолжает свою экспансию. Расширяется география террористических атак, меняются тактика и методы действия террористов. Под прикрытием ИГИЛ и других группировок продолжают вовлекаться новые рекруты, в том числе граждане стран-участниц конференции, изыскиваются дополнительные источники финансирования. Эти процессы оказывают прямое влияние на состояние международной и региональной безопасности, а также политической стабильности наших государств".