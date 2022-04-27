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Спецпредставитель: НАТО увеличит поддержку Грузии

Спецпредставитель: НАТО увеличит поддержку Грузии На мадридском саммите НАТО будет принято решение об увеличении поддержки Грузии.
В регионе
27 апреля 2022 г. 13:22
Спецпредставитель: НАТО увеличит поддержку Грузии

На мадридском саммите НАТО будет принято решение об увеличении поддержки Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил находящийся в Грузии с визитом специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

По его словам, Альянс высоко оценивает Грузию как партнера:

"Между НАТО и Грузией существует отличное практическое сотрудничество. Альянс обеспечит Грузию специальными инструментами, которых она заслуживает из-за высоко уровня доверия".

Х.Коломина отметил, что мадридский саммит ожидается провести до конца июня этого года.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi nümayəndə: “NATO Gürcüstana dəstəyini artıracaq”

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