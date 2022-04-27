Спецпредставитель: НАТО увеличит поддержку Грузии

На мадридском саммите НАТО будет принято решение об увеличении поддержки Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил находящийся в Грузии с визитом специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
По его словам, Альянс высоко оценивает Грузию как партнера:
"Между НАТО и Грузией существует отличное практическое сотрудничество. Альянс обеспечит Грузию специальными инструментами, которых она заслуживает из-за высоко уровня доверия".
Х.Коломина отметил, что мадридский саммит ожидается провести до конца июня этого года.