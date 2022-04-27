Спецпредставитель: НАТО увеличит поддержку Грузии

На мадридском саммите НАТО будет принято решение об увеличении поддержки Грузии.

На мадридском саммите НАТО будет принято решение об увеличении поддержки Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил находящийся в Грузии с визитом специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

По его словам, Альянс высоко оценивает Грузию как партнера:

"Между НАТО и Грузией существует отличное практическое сотрудничество. Альянс обеспечит Грузию специальными инструментами, которых она заслуживает из-за высоко уровня доверия".

Х.Коломина отметил, что мадридский саммит ожидается провести до конца июня этого года.