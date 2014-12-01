Спецпредставитель генсека НАТО посетит Грузию

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря Грузию посетит специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД Грузии заявил спикер ведомства Давид Кереселидзе.

По словам спикера, кроме визита Аппатурая в Грузию, запланирована также встреча главы МИД Грузии Тамар Беручашвили с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в Брюсселе. Встреча состоится в рамках министериала НАТО.

4-5 декабря глава МИД Грузии примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Швейцарии, где Т. Беручашвили встретится с президентом этой страны, генеральным секретарем ОБСЕ и президентом ПА ОБСЕ.