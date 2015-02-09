Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится с визитом в Ереване

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер провел сегодня в Ереване встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили обстановку на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и на армяно-азербайджанской границе.

Спецпредставитель ЕС подтвердил содействие усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.