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    Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится с визитом в Ереване

    Герберт Зальбер обсудил с главой МИД Армении обстановку на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер провел сегодня в Ереване  встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили обстановку на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и на армяно-азербайджанской границе. 

    Спецпредставитель ЕС подтвердил содействие усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

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