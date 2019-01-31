Спецдокладчик ООН встретилась с невестой Кашикчи

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард, находящаяся в Турции в рамках расследования дела об убийстве Джемаля Кашикчи, провела встречи с невестой убитого саудовского журналиста Хатидже Дженгиз и представителями гражданского общества.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, встречи состоялись в одном из отелей стамбульского района Шишли в закрытом для прессы режиме.

Вначале спецдокладчик побеседовала с Дженгиз, а затем встретилась с представителями НПО.

Ожидается, что в течение дня делегация ООН направится из Стамбула в Анкару, где продолжит переговоры с представителями властей и сотрудниками турецкой разведки.

Известный саудовский журналист Джемаль Кашикчи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Кашикчи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Кашикчи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Кашикчи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.