Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

Стратегическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном имеет особое значение для развития всего региона. Средний коридор, проходящий через обе страны, считается одним из кратчайших и наиболее удобных транзитных маршрутов, соединяющих Азию с Европой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии и председатель партии "Народная сила" Созар Субари.

При этом он подчеркнул, что экономическое развитие региона невозможно без стабильности и мира. По словам Субари, Грузия играет важную геостратегическую роль в расширении торговли Европы и США со странами Центральной Азии.

В данном контексте он также упомянул ключевое значение Южнокавказского транспортного коридора, соединяющего Европу, Кавказ и Азию, для реализации масштабных международных экономических проектов. При этом Субари заявил, что по завершении конфликта на Ближнем Востоке одним из конкуретноспособных направлений станет Зангезурский коридор.