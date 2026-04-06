    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    • 06 апреля, 2026
    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    Стратегическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном имеет особое значение для развития всего региона. Средний коридор, проходящий через обе страны, считается одним из кратчайших и наиболее удобных транзитных маршрутов, соединяющих Азию с Европой.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии и председатель партии "Народная сила" Созар Субари.

    При этом он подчеркнул, что экономическое развитие региона невозможно без стабильности и мира. По словам Субари, Грузия играет важную геостратегическую роль в расширении торговли Европы и США со странами Центральной Азии.

    В данном контексте он также упомянул ключевое значение Южнокавказского транспортного коридора, соединяющего Европу, Кавказ и Азию, для реализации масштабных международных экономических проектов. При этом Субари заявил, что по завершении конфликта на Ближнем Востоке одним из конкуретноспособных направлений станет Зангезурский коридор.

    Созар Субари Парламент Грузии Азербайджано-грузинские отношения Средний коридор Зангезурский коридор Европа Азия Соединенные Штаты Америки (США) Эскалация на Ближнем Востоке
    Sozar Subari: Gürcüstan - Azərbaycan strateji əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    23:14

    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

