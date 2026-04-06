    Sozar Subari: Gürcüstan - Azərbaycan strateji əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 22:52
    Regionda sülh və iqtisadi inkişaf təmin olunsa, bütün marşrutlar üçün kifayət qədər yük həcmi olacaq. Bu baxımdan, Gürcüstan və Azərbaycan arasında mövcud olan strateji əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır və iki ölkədən keçən tranzit dəhliz ən qısa və əlverişli alternativlərdən biri hesab olunur.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunları Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri və "Xalq Gücü" Partiyasının sədri Sozar Subari deyib.

    Ölkənin geosiyasi rolu və regional əhəmiyyətindən danışan S.Subari qeyd edib ki, Gürcüstan regionda əsas tranzit marşrutlardan biridir.

    Onun sözlərinə görə, gələcəkdə Mərkəzi Asiya resurslarına daha geniş çıxış əldə etmək həm Avropa, həm də ABŞ üçün strateji əhəmiyyət daşıyır və Gürcüstan bu istiqamətdə əsas tranzit marşrutlardan biri hesab olunur.

    S.Subari vurğulayıb ki, bəzi Avropa liderlərinin Cənubi Qafqaz nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı çıxışlarında Gürcüstanın rolunun yetərincə qeyd etməməsi təəccüblü deyil. Onun fikrincə, geosiyasəti anlayan hər kəs bilir ki, regionda həyata keçirilən qlobal iqtisadi layihələr Gürcüstandan yan keçə bilməz.

    Deputat bildirib ki, ölkədə sabitliyin qorunması təkcə Gürcüstan üçün deyil, həm də Avropanın təhlükəsizliyi və beynəlxalq iqtisadi layihələrin davamlılığı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    O, eyni zamanda, qeyd edib ki, Cənubi Qafqaz dəhlizi Çin yüklərinin Avropaya daşınması üçün vacib olsa da, regionda alternativ marşrutlar da mövcuddur. O cümlədən, müharibədən sonra bəzi Avropa ölkələrinin yenidən Rusiya üzərindən daşımaları davam etdirə biləcəyi, həmçinin Zəngəzur dəhlizi kimi layihələrin də rəqabəti artıracağı istisna edilmir.

    Sozar Subari Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri Xalq Gücü Partiyası Zəngəzur dəhlizi
    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    Son xəbərlər

    23:21

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığının detallarını açıqlayıb

    Region
    23:10

    İranın ən böyük uran emalı müəssisələrindən biri bombalanıb

    Region
    23:02

    İranın XİN başçısı: Qətərlə dostluq əlaqələrini qorumağa çalışırıq

    Region
    22:56

    Tramp ABŞ-nin Hörmüz boğazından keçid üçün ödəniş almasını mümkün hesab edib

    Digər ölkələr
    22:52

    Sozar Subari: Gürcüstan - Azərbaycan strateji əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Region
    22:35

    Heqset: ABŞ sabah İrana müharibə dövrünün ən güclü zərbəsini endirəcək

    Digər ölkələr
    22:33

    Nikola Bozinoski: "Sabah"a qarşı mübarizə aparmaq bizim üçün prestijdir"

    Komanda
    22:32

    "Axios": Netanyahu Trampı İranla atəşkəsdən çəkindirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    22:26
    Foto

    "Böyük İpək Yolu" beynəlxalq turniri: Azərbaycanın 11 boksçusu finalda, 10-u bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti