Сотрудники СНБ и СК Армении проводят обыски в Минздраве

Сотрудники Службы нацбезопасности и Следственного комитета (СК) Армении проводят обыски в Минздраве и одном из ереванском медцентров.

Сотрудники Службы нацбезопасности и Следственного комитета (СК) Армении проводят обыски в Минздраве и одном из ереванском медцентров.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

"В рамках уголовного дела, находящегося в производстве главного управления по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности, следователи СК при содействии сотрудники СНБ Армении проводят неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски в Минздраве и одном из медицинских центров", - сказал Абрамян.

Он добавил, что позже будет представлена дополнительная информация.

По данным газеты "Грапарак", речь идет о медцентре "Уигмор". Обыск проводится в кабинете директора клиники Завена Колояна. Он, по данным издания, либо подвергнут приводу, либо задержан по делу, связанному с распределением госзаказов.