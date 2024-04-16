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Сотрудники СНБ и СК Армении проводят обыски в Минздраве

Сотрудники СНБ и СК Армении проводят обыски в Минздраве Сотрудники Службы нацбезопасности и Следственного комитета (СК) Армении проводят обыски в Минздраве и одном из ереванском медцентров.
В регионе
16 апреля 2024 г. 12:44
Сотрудники СНБ и СК Армении проводят обыски в Минздраве

Сотрудники Службы нацбезопасности и Следственного комитета (СК) Армении проводят обыски в Минздраве и одном из ереванском медцентров.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

"В рамках уголовного дела, находящегося в производстве главного управления по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности, следователи СК при содействии сотрудники СНБ Армении проводят неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски в Минздраве и одном из медицинских центров", - сказал Абрамян.

Он добавил, что позже будет представлена дополнительная информация.

По данным газеты "Грапарак", речь идет о медцентре "Уигмор". Обыск проводится в кабинете директора клиники Завена Колояна. Он, по данным издания, либо подвергнут приводу, либо задержан по делу, связанному с распределением госзаказов.

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