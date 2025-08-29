    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИД

    В регионе
    • 29 августа, 2025
    • 19:30
    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИД

    В Следственном комитете Армении сообщили об аресте сотрудницы МИД по обвинению в шпионаже и госизмене. 

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, арестованный не является высокопоставленным должностным лицом. 

    "Заведено уголовное дело по части шпионажа в пользу иностранного государства и госизмены. Данных об участии в преступлении иных лиц, в том числе других сотрудников министерства, нет", - говорится в заявлении ведомства. 

