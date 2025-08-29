Ermənistanda XİN əməkdaşı casusluq ittihamı ilə həbs edilib
Region
- 29 avqust, 2025
- 20:10
Ermənistanın İstintaq Komitəsi Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşının casusluq və dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq həbs edilməsi barədə məlumat yayıb.
Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həbs edilən məmur yüksək vəzifəli şəxs deyil.
"Xarici dövlətin xeyrinə casusluq və dövlətə xəyanət maddələri ilə cinayət işi açılıb. Cinayətdə digər şəxslərin, o cümlədən nazirliyin digər əməkdaşlarının iştirakı ilə bağlı məlumat yoxdur", - qurumun məlumatında deyilir.
Son xəbərlər
23:15
ABŞ Çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edirDigər ölkələr
23:09
Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdirİKT
22:52
İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
22:45
Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan varRegion
22:30
Foto
Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdırDigər ölkələr
22:28
"Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olubFutbol
22:23
Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyibDigər ölkələr
22:20
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edibXarici siyasət
21:57
Foto