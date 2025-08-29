    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Ermənistanda XİN əməkdaşı casusluq ittihamı ilə həbs edilib

    Region
    • 29 avqust, 2025
    • 20:10
    Ermənistanda XİN əməkdaşı casusluq ittihamı ilə həbs edilib

    Ermənistanın İstintaq Komitəsi Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşının casusluq və dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq həbs edilməsi barədə məlumat yayıb.

    Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, həbs edilən məmur yüksək vəzifəli şəxs deyil.

    "Xarici dövlətin xeyrinə casusluq və dövlətə xəyanət maddələri ilə cinayət işi açılıb. Cinayətdə digər şəxslərin, o cümlədən nazirliyin digər əməkdaşlarının iştirakı ilə bağlı məlumat yoxdur", - qurumun məlumatında deyilir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИД

