В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданам

В январе текущего года в Азербайджане 3 754 гражданам в проактивном порядке была назначена трудовая пенсия по возрасту.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, среди них 63,43% составили мужчины, 36,57% - женщины.