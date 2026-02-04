İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycanda yanvarda 3 754 şəxsə pensiya təyin edilib

    Sosial müdafiə
    • 04 fevral, 2026
    • 10:20
    Azərbaycanda yanvarda 3 754 şəxsə pensiya təyin edilib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 3 min 754 şəxsə proaktiv qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin olunub.

    Bu barədə "Report" Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, əmək pensiyası təyin olunan şəxslərin 63,43 %-ni kişilər, 36,57 %-ni isə qadınlar təşkil edib.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əmək pensiyası
