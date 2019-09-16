Рухани: Сотрудничество Ирана, России и Турции может помочь решению региональных кризисов

Расширение сотрудничества между Ираном, Россией и Турцией может гарантировать урегулирование региональных кризисов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник иранский президент Хасан Рухани по итогам трехстороннего саммита по Сирии.

"Расширение сотрудничества трех стран может стать ключевой гарантией урегулирования ситуации в Сирии, а также всех остальных кризисов в регионе", - приводятся слова Рухани на официальном сайте президента Ирана.

Он подчеркнул, что "сирийская проблема, как и другие кризисы в регионе, должна решаться мирным путем".