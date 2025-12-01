Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $18,1 млрд

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 10:18
    Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $18,1 млрд.

    Как передает Report, это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

    Акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов с начала года заработал $5,32 млрд, его состояние достигло $18,5 млрд, а состояние основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова возросло на $4,43 млрд, до $7,56 млрд.

    В то же время сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $2,44 млрд, его состояние составило $13,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким заработала $654 млн, ее состояние увеличилось до $8,03 млрд.

    Наибольшие убытки понес председатель совета директоров Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

    "Индекс миллиардеров" Bloomberg Россия
    Rusiya iş adamlarının sərvəti ilin əvvəlindən 18,1 milyard dollar artıb
    Лента новостей