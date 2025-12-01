İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rusiya iş adamlarının sərvəti ilin əvvəlindən 18,1 milyard dollar artıb

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 10:35
    Rusiya iş adamlarının sərvəti ilin əvvəlindən 18,1 milyard dollar artıb

    Rusiyanın ən zəngin iş adamlarının sərvəti ilin əvvəlindən 18,1 milyard dollar artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Bloomberg" agentliyinin dərc etdiyi "Milyarderlər İndeksi"ndən (Bloomberg Billionaires Index) bəlli olub.

    Rusiyanın ən böyük dəmir filizi istehsalçısı "Metalloinvest"in səhmdarı Alişer Usmanov ilin əvvəlindən 5,32 milyard dollar qazanıb, onun sərvəti 18,5 milyard dollara çatıb, Ural Dağ-Mədən Metallurgiya Şirkətinin təsisçisi İskəndər Mahmudovun sərvəti isə 4,43 milyard dollar artaraq 7,56 milyard dollar olub.

    Eyni zamanda, "Telegram" mesencerinin həmtəsisçisi Pavel Durov ilin əvvəlindən 2,44 milyard dollar qazanıb, onun sərvəti 13,4 milyard dollar təşkil edib, "Wildberries"in təsisçisi Tatyana Kim 654 milyon dollar qazanıb, onun sərvəti 8,03 milyard dollara qədər artıb.

    Novolipetsk Metallurgiya Kombinatının Direktorlar Şurasının sədri Vladimir Lisinin sərvəti isə 3,07 milyard dollar azalaraq 22,8 milyard dollar təşkil edib.

    Rusiya biznesmen sərvət
    Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $18,1 млрд

    Son xəbərlər

    10:46

    Qurban Qurbanov "Qarabağ"ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:36

    "Bank Respublika"nın Qızıl Seçim lotereyasının ilk tirajına 1 ay qalıb

    Maliyyə
    10:35

    Rusiya iş adamlarının sərvəti ilin əvvəlindən 18,1 milyard dollar artıb

    Region
    10:34

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində bu il 9 nəfər işdən çıxarılıb

    Hadisə
    10:34
    Foto

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    10:34

    "Araz-Naxçıvan"ın hücumçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    10:23

    Azərbaycan fiqurlu konkisürəni ilk dəfə Avropa çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    10:15

    Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcək

    İnfrastruktur
    10:11

    TÜRKPA Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyası Qırğızıstanda monitorinq keçirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti