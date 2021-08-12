SOCAR Trading выступит премьер-партнером XXVI Международной конференции в Туркменистане

Компания SOCAR Trading – глобальный энергетический трейдер – был объявлен премьер-партнером XXVI Международной конференции "Нефть и Газ Туркменистана".

Компания SOCAR Trading – глобальный энергетический трейдер – был объявлен премьер-партнером XXVI Международной конференции "Нефть и Газ Туркменистана".

Как передает Report, SOCAR Trading SA со штаб-квартирой в Швейцарии была зарегистрирована в декабре 2007 года в качестве маркетинговой ветви Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Она была создана с целью торговли азербайджанской нефтью, добытой на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" и других близлежащих месторождениях в Азербайджане. С тех пор компания значительно расширила свое присутствие на международном рынке.

SOCAR Trading добилась значительных успехов в инвестициях в логистические операции, торговле нефтью и нефтепродуктами третьих сторон, а также в участии в операциях по переработке нефти. Компания также осуществляет поставку азербайджанской нефти через нефтепроводы Западного маршрута (WREP), Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Баку-Новороссийск.

SOCAR Trading установила партнерские и деловые отношения по всему миру, сотрудничая с широким кругом первоклассных европейских и глобальных банков, а также с другими государственными организациями, как например, в Туркменистане. В регионе Каспийского моря компания инвестировала в несколько проектов физической инфраструктуры для формирования торговых потоков, и представляет собой логистический центр для экспортных потоков разных сортов нефти, добытых в регионе. Присутствуя на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, SOCAR Trading сосредоточена на дальнейшем расширении за счет увеличения в 2021-2033 годах торговли легкими фракциями нефти и СПГ, развития торговли нефтепродуктами и дальнейшего расширения своих позиций в торговле газом в Южной и Восточной Европе.

SOCAR Trading уверена, что сыграет еще более важную роль в увеличивающейся торговле между Азербайджаном и Туркменистаном после подписания в январе 2021 года Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух государств о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

На Международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, прошедшем в Ашхабаде в мае отмечалось, что разработка месторождения "Достлуг" откроет перед страной новые возможности для экспорта природного газа на запад.