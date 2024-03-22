СОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба

Бойцы спецподразделения СОБР начали штурм "Крокус Сити Холла" в Красногорске.

Бойцы спецподразделения СОБР начали штурм "Крокус Сити Холла" в Красногорске.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно новости".

В публикации отмечается, что бойцы спецподразделения зашли в здание, стрельба внутри «слышна даже на улице», отмечает издание.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала "чудовищным преступлением" стрельбу в "Крокус Сити Холле".

Она отметила, что все силы брошены на спасение людей.

"Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - заявила Захарова.