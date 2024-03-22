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СОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба

СОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба Бойцы спецподразделения СОБР начали штурм "Крокус Сити Холла" в Красногорске.
В регионе
22 марта 2024 г. 23:10
СОБР зашел в здание Крокуса, где произошла стрельба

Бойцы спецподразделения СОБР начали штурм "Крокус Сити Холла" в Красногорске.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно новости".

В публикации отмечается, что бойцы спецподразделения зашли в здание, стрельба внутри «слышна даже на улице», отмечает издание.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала "чудовищным преступлением" стрельбу в "Крокус Сити Холле".

Она отметила, что все силы брошены на спасение людей.

"Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - заявила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKrasnoqorskda terrorun baş verdiyi konsert zalına basqın edilir

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