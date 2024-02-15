СМИ: Закупаемое Арменией оружие из Индии и Франции некачественное или нестандартное

Закупаемое Арменией оружие, боеприпасы и техника из Индии, Франции и других стран не соответствуют стандартам качества.

Закупаемое Арменией оружие, боеприпасы и техника из Индии, Франции и других стран не соответствуют стандартам армянской армии или некачественное.

Как передает Report, об этом пишет армянское издание "Паст".

"Приобретаемые у Франции радиолокационные устройства не соответствуют требованиям, а французская сторона не продает Армении ракеты, предназначенные для поражения целей, обнаруженных этими устройствами. Что касается военных транспортных средств, купленных во Франции, то не раз упоминалось об их низком качестве, о чем также свидетельствует отказ украинской стороны от них", - отмечается в статье.

Что касается закупки оружия и боеприпасов из Индии, то по мнению военных экспертов, у армянской армии отсутствует опыт и необходимые навыки для их эксплуатации.

О низком качестве поставленного из этих стран вооружения недавно заявил и лидер движения "Всеармянский фронт", бывший министр обороны Аршак Карапетян. Он сообщил, что некоторые контракты, подписанные им на закупку оружия, были аннулированы действующими властями. Речь идет, в частности, о контракте с Сербией на закупку оружия и боеприпасов на несколько сотен миллионов долларов.

Издание сообщает, что контракт на закупку сербского оружия – не единственный, который аннулировали нынешние власти.

Таким образом, отмечает издание, недавнее заявление действующего министра обороны Армении Сурена Папикяна о том, что армия обеспечивается необходимым вооружением за счет закупок из Индии, Франции и других стран, - это попытка ввести армянское общество в заблуждение.

"Он пытается произвести впечатление на армянское общество такими заявлениями о том, якобы армия вооружается современным оружием и боеприпасами за счет отказа от российских поставок", - сказано в статье.