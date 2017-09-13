СМИ: Задержан замдиректора ФСИН России

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олег Коршунов задержан по подозрению в должностных преступлениях, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Коршунова задержали. Подозревается в должностных преступлениях", - заявил источник, знакомый с ситуацией.

Отвечая на вопрос о возможной мере пресечения, собеседник агентства ответил, что "следствие будет добиваться ареста". "Мера пресечения, возможно, будет избираться завтра, 14 сентября", - сообщил источник.

Замдиректора ФСИН находится в отпуске с последующим выходом на пенсию.