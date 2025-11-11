Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 22:51
    СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли

    В результате крушения турецкого военно-транспортного самолета С-130 в Грузии все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает корреспондент AnewZ Нини Николеишвили с места происшествия в грузинском муниципалитете Сигнахи, недалеко от границы с Азербайджаном.

    В репортаже говорится, что по проверенным данным, все 20 человек, находившихся на борту разбившегося в горной местности воздушного судна, погибли.

    "Самолет вылетел из аэропорта Гянджи в 14:19 по местному времени, спустя несколько минут он исчез с радаров без подачи сигнала тревоги. Обломки (самолета - ред.) разбросаны по крутым склонам вблизи монастыря Холагири, они были впервые обнаружены местными жителями. Поисково-спасательные группы и вертолеты работают в сложной местности в условиях плохой видимости", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в Грузии инициировано уголовное расследование в связи с возможным нарушением авиационной безопасности. Работы ведутся в координации и при прямой поддержке Турции и Азербайджана.

    Отметим, что днем 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

