СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли

В результате крушения турецкого военно-транспортного самолета С-130 в Грузии все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент AnewZ Нини Николеишвили с места происшествия в грузинском муниципалитете Сигнахи, недалеко от границы с Азербайджаном.

В репортаже говорится, что по проверенным данным, все 20 человек, находившихся на борту разбившегося в горной местности воздушного судна, погибли.

"Самолет вылетел из аэропорта Гянджи в 14:19 по местному времени, спустя несколько минут он исчез с радаров без подачи сигнала тревоги. Обломки (самолета - ред.) разбросаны по крутым склонам вблизи монастыря Холагири, они были впервые обнаружены местными жителями. Поисково-спасательные группы и вертолеты работают в сложной местности в условиях плохой видимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Грузии инициировано уголовное расследование в связи с возможным нарушением авиационной безопасности. Работы ведутся в координации и при прямой поддержке Турции и Азербайджана.

Отметим, что днем 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.