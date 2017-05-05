СМИ: Бывший министр обороны Армении бежал в Россию

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Армении, один из лидеров блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян после парламентских выборов уехал в Москву. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

В узких кругах он заявил, что не хочет больше возвращаться в Армению.

Издание пишет, что после выборов лидеры блока не встречаются со своими однопартийцами и сторонниками.

"Они находятся в состоянии неопределенности и не представляют свои дальнейшие шаги", - отмечает газета.