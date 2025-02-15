СМИ: Уиткофф и Уолтц представят США на переговорах с РФ в Саудовской Аравии

Лидирующая роль на ожидаемых переговорах между представителями РФ и США с американской стороны будет отведена спецпосланнику президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и помощнику главы государства по национальной безопасности Майку У

Лидирующая роль на ожидаемых переговорах между представителями РФ и США с американской стороны будет отведена спецпосланнику президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и советнику главы государства по национальной безопасности Майку Уолтцу.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство подчеркивает, что в связи с этим встает вопрос о том, какую роль в переговорах будет играть спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. По свидетельству Bloomberg, контакты между РФ и США интенсифицировались за последнюю неделю, особенно после "разгромного выступления" вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

По утверждению агентства, встреча высокопоставленных официальных лиц США и России может пройти на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Отмечается, что она предположительно будет направлена на подготовку возможного саммита лидеров двух стран.