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    Кушнер и Уиткофф встретятся с Путиным в Москве 12 ноября

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 15:43
    Кушнер и Уиткофф встретятся с Путиным в Москве 12 ноября

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что 12 ноября вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом планирует посетить Москву.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом он заявил после трехсторонней встречи между представителями России, США и Украины в Абу-Даби.

    По его словам, в ходе визита вместе с Уиткоффом планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным в переговорах между сторонами. Он заявил о "достижении значительного прогресса, однако территориальный вопрос остается наиболее сложным".

    "Переговоры в Абу-Даби стали первым хорошим шагом", - отметил он.

    После визита в российскую столицу спецпосланники США намерены отправиться в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Кушнер отметил, что между сторонами конфликта на Украине нет доверия. По его словам, необходимые "ингредиенты" для завершения конфликта уже есть, однако теперь важно правильно ими воспользоваться.

    Владимир Путин Джаред Кушнер Стив Уиткофф Российско-украинский конфликт
    Kuşner və Uitkoff noyabrın 12-də Moskvada Putinlə görüşəcəklər
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