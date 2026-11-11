Чистая прибыль "Азералюминиум" сократилась на 2,4%

ООО "Азералюминиум" завершило 2025 год с чистой прибылью 14,067 млн манатов, что на 2,4% меньше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, выручка от продаж выросла на 5,2% - до 262,313 млн манатов, себестоимость продаж - на 4,7%, до 233,725 млн манатов.

Общие и административные расходы компании выросли на 55,6% - до 10,154 млн манатов, расходы на продажу и распределение снизились на 44,8% - до 1,665 млн манатов. Финансовые доходы составили 1,041 млн манатов (на 19,7% меньше), выплаты налога на прибыль - 6,566 млн манатов (на 11,4% меньше).

На 1 января этого года активы "Азералюминиум" составили 398,954 млн манатов (на 4% больше за год), обязательства выросли на 4,7% - до 31,581 млн манатов, балансовый капитал - на 4%, до 367,373 млн манатов.