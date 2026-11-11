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    "Azəralüminium"un xalis mənfəəti 2 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 15:21
    Azəralüminiumun xalis mənfəəti 2 %-dən çox azalıb

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsindəki "Azəralüminium" MMC 2025-ci ili 14,067 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,4 % azdır.

    Ötən il "Azəralüminium"un satışdan gəlirləri 262,313 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 5,2 % çox), satışının maya dəyəri 233,725 milyon manat (4,7 % çox), ümumi və inzibati xərcləri 10,154 milyon manat (55,6 % çox), satış və paylanma xərcləri 1,665 milyon manat (44,8 % az), gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyatın bərpası hesabına gəliri 133 min manat (28,2 dəfə az), xalis gəlirləri 2,689 milyon manat (8,8 dəfə çox), maliyyə gəlirləri 1,041 milyon manat (19,7 % az), mənfəət vergisi ödəmələri 6,566 milyon manat (11,4 % az) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Azəralüminium"un aktivləri 398,954 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 4 % çoxdur. Hesabat dövründə "Azəralüminium"un öhdəlikləri 4,7 % artaraq 31,581 milyon manata, balans kapitalı isə 4 % artaraq 367,373 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Azəralüminium" 2018-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb, ötən ilin sonuna qədər "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin tabeliyində olub. Onun nizamnamə kapitalı 282,561 milyon manatdır. Korporasiya Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə ləğv edilib.

    Azəralüminium MMC Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi Maliyyə hesabatı
    Чистая прибыль "Азералюминиум" сократилась на 2,4%
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