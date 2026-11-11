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    Послы ЕС согласовали расширение санкций против России

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 15:19
    Послы ЕС согласовали расширение санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали расширение антироссийского санкционного списка, в который планируется включить 43 физических лица и около 100 юридических лиц.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в Брюсселе.

    По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER).

    Источник уточнил, что речь идет о заранее запланированных санкциях, которые не связаны с переговорами в Абу-Даби.

    Он также отметил, что новые ограничения не имеют отношения к 22-му пакету санкций против России, который пока находится в разработке.

    Издание отмечает, что согласование документа на уровне послов с высокой вероятностью означает, что он будет утвержден главами МИД стран ЕС 16 ноября на встрече в Брюсселе и вступит в силу в тот же день.

    Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС) Санкции против РФ
    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısının genişləndirilməsini razılaşdırıblar
    44 filmi
    44 filmi

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