Послы ЕС согласовали расширение санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали расширение антироссийского санкционного списка, в который планируется включить 43 физических лица и около 100 юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в Брюсселе.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER).

Источник уточнил, что речь идет о заранее запланированных санкциях, которые не связаны с переговорами в Абу-Даби.

Он также отметил, что новые ограничения не имеют отношения к 22-му пакету санкций против России, который пока находится в разработке.

Издание отмечает, что согласование документа на уровне послов с высокой вероятностью означает, что он будет утвержден главами МИД стран ЕС 16 ноября на встрече в Брюсселе и вступит в силу в тот же день.