İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısının genişləndirilməsini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 15:50
    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısının genişləndirilməsini razılaşdırıblar

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin səfirləri 43 fiziki və 100-ə yaxın hüquqi şəxsin daxil edilməsi planlaşdırılan Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısının genişləndirilməsini razılaşdırıblar.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Brüsseldəki mənbə məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, müvafiq qərar Aİ ölkələrinin Daimi Nümayəndələr Komitəsinin (COREPER) iclasında qəbul edilib.

    Mənbə dəqiqləşdirib ki, söhbət Əbu-Dabidəki danışıqlarla əlaqəsi olmayan, əvvəlcədən planlaşdırılmış sanksiyalardan gedir.

    O, həmçinin qeyd edib ki, yeni məhdudiyyətlərin Rusiyaya qarşı sanksiyaların hazırda hazırlanan 22-ci paketinə aidiyyəti yoxdur.

    Nəşr qeyd edib ki, sənədin səfirlər səviyyəsində razılaşdırılması böyük ehtimalla, onun noyabrın 16-da Brüsseldə keçiriləcək görüşdə Aİ ölkələrinin XİN rəhbərləri tərəfindən təsdiqlənəcəyi və elə həmin gün qüvvəyə minəcəyi mənasına gəlir.

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar Avropa İttifaqı (Aİ)
    Послы ЕС согласовали расширение санкций против России
    44 filmi
    44 filmi

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