Места памяти Западного Азербайджана: История села Молла-Эюбли

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Молла-Эюбли (ныне Дзорамут) на территории современной Армении, опустевшего в результате изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов.

Как передает Report, статья об этом опубликована в издании Perished Civilization.

В источниках царского периода конца XIX века село упоминается под названием Молла-Эюбли, а в советских источниках - как Эвлу. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Дзорамут.

С 1995 года село входит в состав Лорийской области Республики Армения.

В период царской России село входило в состав Борчалинского уезда Тифлисской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, на которые ссылаются также армянские источники, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В 1886 году население села составляло 58 человек, в 1914 году - 127, в 1959 году - 577 человек, преимущественно азербайджанцев.

Отметим, что в 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые работы по выявлению и документированию азербайджанского наследия. В ходе этих работ в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с десятками надгробий, часть из которых сохранилась. На некоторых из них имеются надписи на арабском языке, относящиеся к XIX веку.