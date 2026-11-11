Еврокомиссия предложила штрафовать бизнес за манипулятивные техники продаж

Компании, использующие недобросовестные цифровые практики для стимулирования покупок или персонализированную рекламу, ориентированную на детей, могут столкнуться со штрафами до 6% годового мирового оборота согласно законопроекту Еврокомиссии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Предложенный закон о цифровой справедливости (Digital Fairness Act, DFA) призван расширить права потребителей. Документ предусматривает запрет манипулятивных интерфейсов, а также меры против вызывающего зависимость дизайна цифровых продуктов, вводящей в заблуждение рекламы у блогеров, ценовых практик и ловушек при оформлении подписок. По оценке Еврокомиссии, такие практики ежегодно обходятся потребителям в миллиарды евро.

"Наши правила защиты потребителей помогут обеспечить конкуренцию компаний на основе достоинств их товаров и услуг, а не способности эксплуатировать потребителей или обходить правила", - заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт.

Он подчеркнул, что инициатива усложняет недобросовестное ведение бизнеса.

Reuters отмечает, что некоторые компании критикуют законопроект из-за пересечения с действующими нормами и предложенными мерами по защите детей от угроз в интернете.

Для вступления в силу документ должен быть согласован со странами Европейского союза (ЕС) и Европейским парламентом в ближайшие месяцы.