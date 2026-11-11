Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Украина и Россия согласовали обмен не менее 1 тыс. военнопленных

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 15:32
    Украина и Россия согласовали обмен не менее 1 тыс. военнопленных

    Россия и Украина по итогам первого дня трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) договорились провести в ближайшее время масштабный обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу" или более.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

    По его словам, основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам гарантий безопасности для Украины и Европы в целом. Отдельно обсуждались требования России относительно предоставления гарантий безопасности ей самой.

    Кроме того, стороны затронули вопросы восстановления Украины и формирования новой архитектуры европейской безопасности на фоне кризиса доверия.

    В целом в течение двух дней переговоры продолжались около четырех часов.

    Российско-украинский конфликт Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Обмен пленными
    Ukrayna və Rusiya azı 1000 hərbi əsirin mübadiləsi barədə razılığa gəlib
    Russia, Ukraine agree to swap at least 1,000 POWs each, source says
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