Украина и Россия согласовали обмен не менее 1 тыс. военнопленных

Россия и Украина по итогам первого дня трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) договорились провести в ближайшее время масштабный обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу" или более.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам гарантий безопасности для Украины и Европы в целом. Отдельно обсуждались требования России относительно предоставления гарантий безопасности ей самой.

Кроме того, стороны затронули вопросы восстановления Украины и формирования новой архитектуры европейской безопасности на фоне кризиса доверия.

В целом в течение двух дней переговоры продолжались около четырех часов.