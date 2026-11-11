Страны ЦА и Южного Кавказа подписали декларацию "Шелковый путь"

Государства Центральной Азии и Южного Кавказа подписали декларацию "Шелковый путь" о мобильности населения в условиях изменения климата на полях COP31 в Анталье.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный комитет по экологии и изменению климата Узбекистана, документ был подписан на мероприятии высокого уровня, прошедшем при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

В мероприятии приняли участие советник президента Узбекистана по вопросам экологии, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов, министры и высокопоставленные представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, директор МОМ по вопросам климатических действий Рания Шаршр, а также представители международных организаций и партнеров по развитию.

Декларация "Шелковый путь" направлена на укрепление регионального диалога и координации действий в вопросах климатически обусловленной миграции и перемещения населения, повышение устойчивости уязвимых сообществ и выработку совместных подходов к реагированию на последствия изменения климата с учетом национальных приоритетов каждой страны.

Основное внимание было уделено влиянию климатических изменений на мобильность населения, источники средств к существованию и устойчивость местных сообществ. Повышение температуры, таяние ледников, дефицит водных ресурсов, опустынивание, деградация земель и учащение экстремальных погодных явлений создают дополнительные риски для жителей Центральной Азии и Южного Кавказа, могут приводить к вынужденному перемещению людей и изменению миграционных потоков.

Участники подчеркнули, что повышение климатической устойчивости требует инвестиций в устойчивые источники средств к существованию, совершенствования управления водными ресурсами, восстановления экосистем и развития механизмов социальной защиты.

Отдельное внимание участники уделили инициативе президента Узбекистана, представленной на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по разработке Глобальной рамочной основы международного сотрудничества в области климатической мобильности. Региональная декларация призвана содействовать продвижению этой инициативы, обмену опытом и интеграции вопросов мобильности населения в национальные планы климатической адаптации, стратегии снижения риска бедствий и устойчивого развития.