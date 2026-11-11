Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Страны ЦА и Южного Кавказа подписали декларацию "Шелковый путь"

    Экология
    • 11 ноября, 2026
    • 15:24
    Страны ЦА и Южного Кавказа подписали декларацию Шелковый путь

    Государства Центральной Азии и Южного Кавказа подписали декларацию "Шелковый путь" о мобильности населения в условиях изменения климата на полях COP31 в Анталье.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальный комитет по экологии и изменению климата Узбекистана, документ был подписан на мероприятии высокого уровня, прошедшем при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

    В мероприятии приняли участие советник президента Узбекистана по вопросам экологии, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов, министры и высокопоставленные представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, директор МОМ по вопросам климатических действий Рания Шаршр, а также представители международных организаций и партнеров по развитию.

    Декларация "Шелковый путь" направлена на укрепление регионального диалога и координации действий в вопросах климатически обусловленной миграции и перемещения населения, повышение устойчивости уязвимых сообществ и выработку совместных подходов к реагированию на последствия изменения климата с учетом национальных приоритетов каждой страны.

    Основное внимание было уделено влиянию климатических изменений на мобильность населения, источники средств к существованию и устойчивость местных сообществ. Повышение температуры, таяние ледников, дефицит водных ресурсов, опустынивание, деградация земель и учащение экстремальных погодных явлений создают дополнительные риски для жителей Центральной Азии и Южного Кавказа, могут приводить к вынужденному перемещению людей и изменению миграционных потоков.

    Участники подчеркнули, что повышение климатической устойчивости требует инвестиций в устойчивые источники средств к существованию, совершенствования управления водными ресурсами, восстановления экосистем и развития механизмов социальной защиты.

    Отдельное внимание участники уделили инициативе президента Узбекистана, представленной на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по разработке Глобальной рамочной основы международного сотрудничества в области климатической мобильности. Региональная декларация призвана содействовать продвижению этой инициативы, обмену опытом и интеграции вопросов мобильности населения в национальные планы климатической адаптации, стратегии снижения риска бедствий и устойчивого развития.

    COP31 Азиз Абдухакимов Декларация Шелковый путь Центральная Азия Южный Кавказ
    Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz dövlətləri "İpək Yolu" bəyannaməsini imzalayıblar
    Central Asian and South Caucasus countries sign Silk Road Declaration
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:26
    Фото
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций
    Бизнес
    16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено
    Другие страны
    16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Происшествия
    16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании
    Другие страны
    16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    В регионе
    16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника
    Социальная защита
    15:59
    В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции
    ИКТ
    15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    В регионе
    15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Внешняя политика
    Лента новостей