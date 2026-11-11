Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Мединский прокомментировал итоги переговоров по Украине в Абу-Даби

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 15:18
    Мединский прокомментировал итоги переговоров по Украине в Абу-Даби

    Посланники президента США по Украине Стив Кушнер и Джаред Уиткофф искренне нацелены на эффективное достижение результата по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя второй день трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    По его словам, между сторонами будет продолжен разговор по выстраиванию "справедливой безопасности не в ущерб отдельным странам".

    Мединский добавил, что Россия не получала от стран ЕС "ни одного мирного предложения" по украинскому конфликту.

    По его словам, РФ и Украина договорились о проведении нового обмена пленными: "Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время".

    Владимир Мединский Российско-украинский конфликт
    Medinski Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların yekunlarını şərh edib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено
    Другие страны
    16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Происшествия
    16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании
    Другие страны
    16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    В регионе
    16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника
    Социальная защита
    15:59
    В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции
    ИКТ
    15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    В регионе
    15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Внешняя политика
    15:43
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в религиозной сфере
    Внешняя политика
    Лента новостей