Мединский прокомментировал итоги переговоров по Украине в Абу-Даби

Посланники президента США по Украине Стив Кушнер и Джаред Уиткофф искренне нацелены на эффективное достижение результата по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя второй день трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

По его словам, между сторонами будет продолжен разговор по выстраиванию "справедливой безопасности не в ущерб отдельным странам".

Мединский добавил, что Россия не получала от стран ЕС "ни одного мирного предложения" по украинскому конфликту.

По его словам, РФ и Украина договорились о проведении нового обмена пленными: "Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время".