Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в религиозной сфере
- 11 ноября, 2026
- 15:43
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Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с новым послом Грузии в Азербайджане Георгием Закарашвили.
Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе встречи было отмечено динамичное развитие азербайджано-грузинских отношений, основанных на глубоких исторических связях, взаимном доверии и традициях дружбы. Также была подчеркнута важность дальнейшего укрепления сотрудничества в религиозной сфере.
Мамедов рассказал о религиозном многообразии Азербайджана, государственно-религиозных отношениях и проводимой в этой сфере государственной политике.
Закарашвили выразил удовлетворение началом своей дипломатической миссии в Азербайджане и подчеркнул важность изучения и популяризации опыта страны в сфере толерантности. Посол также положительно оценил возможности, предоставленные в стране религиозным общинам для осуществления своей деятельности.
На встрече также обсуждены перспективы сотрудничества в области религиозного образования.