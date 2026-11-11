Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в религиозной сфере

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с новым послом Грузии в Азербайджане Георгием Закарашвили.

Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе встречи было отмечено динамичное развитие азербайджано-грузинских отношений, основанных на глубоких исторических связях, взаимном доверии и традициях дружбы. Также была подчеркнута важность дальнейшего укрепления сотрудничества в религиозной сфере.

Мамедов рассказал о религиозном многообразии Азербайджана, государственно-религиозных отношениях и проводимой в этой сфере государственной политике.

Закарашвили выразил удовлетворение началом своей дипломатической миссии в Азербайджане и подчеркнул важность изучения и популяризации опыта страны в сфере толерантности. Посол также положительно оценил возможности, предоставленные в стране религиозным общинам для осуществления своей деятельности.

На встрече также обсуждены перспективы сотрудничества в области религиозного образования.