    СМИ: Турция пока не планирует открывать границу с Арменией

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 15:51
    СМИ: Турция пока не планирует открывать границу с Арменией

    В Анкаре сообщили, что вопрос открытия границ Турции с Арменией будет зависеть от процесса нормализации отношений.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

    Источник отметил при этом, что переговорный процесс по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается.

    "На данный момент речь идет о нормализации отношений, а не о конкретном открытии границы. Этот вопрос (открытия границы - ред.) будет зависеть от хода процесса, конкретных сроков пока нет", – заявил источник издания.

    Армения Турция границы нормализация отношений
